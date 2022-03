Neubaugebiet, Lagerhaus, Kita: Ellgau plant die nächsten Großprojekte

Plus Der Gemeinderat Ellgau hat den Haushalt verabschiedet. Wofür die kleine Gemeinde im Lechtal Geld ausgibt.

Mehrere Projekte beabsichtigt die Gemeinde Ellgau in den kommenden Monaten anzupacken. Sie bedeuten zusammengenommen Investitionen in Millionenhöhe für den knapp 1200 Einwohner zählenden Ort. Doch Ellgau kann es sich leisten. Das wurde bei der Verabschiedung des Haushalts im Gemeinderat deutlich. Dort präsentierte Geschäftsstellenleiter Marco Schopper (Verwaltungsgemeinschaft Nordendorf) die wesentlichen Zahlen.