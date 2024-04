Theater in Emersacker: Wenn ältere Herren als Pop-Stars auferstehen

Plus Zum 100-jährigen Bestehen des FC Emersacker gab es einen ganz besonderen Leckerbissen: „Für immer Disco“ hieß das Stück, das einen vergnüglichen Abend bescherte.

Schlaghosen, Glitzerfummel und Plateausohlen: So war Disco der 80er Jahre. Für Franz (Matthias Geri) und Bodo (Christian Finkel) hatten sie noch eine andere Bedeutung: Als Gewinner des Bravo-Disco-Boy-Contests erhielten sie vor vielen Jahren einen Plattenvertrag und mischten als „Glitterboys“ die Dorf-Disco auf.

Doch jetzt wurde es definitiv Zeit für ein Comeback! Mit der ehrgeizigen Event-Managerin Regina Rautenstengel (Rebekka Ohnheiser) will das zerstrittene Duo auf eine lukrative Revival-Tournee gehen. Doch bevor es soweit ist, müssen sie sich mit der durchgeknallten, stets hysterisch gut gelaunten Fanclub-Leiterin und Unterhosenfetischistin Mira Bell (Gitti Fischer), die selbst vor dem Sammeln der Schlüpfer von Franz als Souvenir keinen Halt macht, einem straffen Übungsprogramm unterziehen. Unterstützt von Testosterton- und Botoxspritzen soll aus den „Knitterboys“ wieder die legendären „Glitterboys“ geformt werden. Und während die alten Herren mit Nebenwirkungen zu kämpfen haben, veranlasst Ehefrau Birgit, dass die Promi-Kochsendung „Schmausen wie die Stars“ in ihrem Haus gefilmt wird.