Gartenbauverein will Streuobstwiese bei Eppishofen anlegen

Am Rande des Stuhlenbergs sollen bald alte Apfelsorten wachsen.

Am Waldrand des Stuhlenberges, südlich von Eppishofen gelegen, wird der Obst- und Gartenbauverein Altenmünster demnächst eine Streuobstwiese anlegen. „Der Verein war schon länger auf der Suche nach einem geeigneten Grundstück im Gemeindebereich“, erwähnte Vorsitzender Siegfried Kränzle beim gemeinsamen Ortstermin. Nun kann dieser Wunsch umgesetzt werden, denn die Bayerischen Staatsforsten stellen hierfür eine rund 4000 Quadratmeter große Wiese mit einem unbefristeten Pachtvertrag zur Verfügung.

Zudem stellt das staatliche Unternehmen auch die Mittel für den Pflanzenkauf bereit. Weiterhin unterstützt die Raiffeisenbank Augsburger Land West mit einer Spende von 300 Euro die Aktion, wie Filialleiter Thomas Holzheuer mitteilte. Anfang April können dann die Vereinsmitglieder gemeinsam mit Mitarbeitern der Bayerischen Staatsforsten rund 20 Obstbäume anpflanzen, der genaue Termin wird noch bekannt gegeben. Benedikt Weidner, Kreisfachberater für Gartenkultur im Landratsamt, freut sich, dass hierbei vorwiegend alte Apfelsorten, wie beispielsweise „Landsberger Renette“, „Jakob Fischer“ oder der „Gravensteiner“ ausgewählt wurden.

Ein Brotzeitstand am Rand der Streuobstwiese

Lobenswert findet der Fachberater auch, dass auf dem Areal später noch die Anlage von Gemüsebeeten und die Anpflanzung von Beerensträuchern geplant ist. „Mit all diesen Maßnahmen wollen wir einen Beitrag für gesunde Ernährung, Nachhaltigkeit und Klimaschutz leisten“, fügte Siegfried Kränzle an. Mit dem am Rundwanderweg Stuhlenberg gelegenen Brotzeitstand kann diese Wiese auch eine ideale Möglichkeit für Begegnungen und Ausgleich vom Alltag sein, blickt der Vorsitzende zuversichtlich in die Zukunft.

