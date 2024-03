Beim lustigen Theater in Erlingen lässt sich der Alltag vergessen

Erlinger Theatergruppe sorgt für viel Amüsement mit ihren Aufführungen in der Sporthalle. Es geht um die Herausforderungen des Einzelhandels in der heutigen Zeit.

Bühne frei für die Erlinger Theatergruppe: Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr mit dem Stück „Ein Butler auf dem Bauerhof“ haben sich die Theaterfreunde wieder zusammengefunden, um an vier Abenden auf der Bühne in der Erlinger Sporthalle den Alltag vergessen zu lassen. Heuer präsentiert die Theatergruppe die Shopping-Komödie „Kaufhaus in Trouble“, einen Dreiakter aus der Feder von Winnie Abel (wir berichteten).

"Kaufhaus in Trouble“ zeigt auf humorvolle Weise die aktuellen Herausforderungen des Einzelhandels auf. Und bezieht die Zuschauer immer wieder witzig ins Geschehen ein – mal sind sie die Belegschaft bei der Betriebsversammlung, mal landen sie als Kundschaft auf der Bühne.

Viele Mitwirkende auf und hinter der Theaterbühne

Die Darstellerinnen und Darsteller sind: Heidi Rasch ( Suse Nolde), Katja Rasch (Gina Kaiser), Pamela Werner (Clara Maschmaurer), Norbert Krahl (Bert Köhler), Irene Zugenmaier (Putzkraft Ute), Annika Rasch (Marlen von Dickeschanz), Adriana Schwander (Franziska Wittgen), Andreas Sladetzek (Mark, Berufssoldat), Paula Grünert (Emma, Klima-Kleberin), Elisa Werner (Ramona) Tim Sigurta (Felix, Fußball-Freak). Als Regie und hinter den Kulissen wirken mit: Reinhard Reiling (Regie), Iris Rasch (Organisation), Beate Erhardt und Adriana Schwander (Maske), Andreas Erhardt (Bühnenbild), Monika Bissinger und Gudrun Kopp (Souffleusen), Florian Winter (Technik).

Spielzeiten: Freitag und Samstag, 8. und 9. März, Freitag und Samstag 15. und 16. März jeweils um 19.30 Uhr in der Erlinger Sporthalle an der Sportanlage. Saaleinlass jeweils um 18.30 Uhr.