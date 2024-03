Der SV Erlingen: Mit einem neuen Vorstand hoch motiviert ins Jahr

Der SV Erlingen hat einen neuen Vorstand und viele Pläne für das Jahr 2024.

Der SV Erlingen hat einen neuen Vorstand gewählt und freut sich auf eine spannende und erfolgreiche Zukunft. Das neue Führungsteam setzt sich aus engagierten Mitgliedern zusammen, die sich bereits aktiv am Vereinsleben beteiligen, sowie aus frisch gewonnenen Mitgliedern aus dem näheren Umfeld des SVE. In die Position des Vorstandsvorsitzenden wurde ein langjähriges Mitglied des SV Erlingen gewählt: Christian Bayer ist seit vielen Jahren aktiv beim SV Erlingen tätig. Mit seiner Leidenschaft für den Sport und seiner Führungsstärke will er den Verein erfolgreich leiten.

Seine zweite Amtszeit als 2. Vorsitzender tritt Tim Reiter an. Die Wiederwahl zeigt, dass die Mitglieder des SV Erlingen seine geleistete Arbeit honorieren und ihm weiterhin ihr Vertrauen schenken. Neue 3. Vorsitzende ist Tatjana Wohletz. Als eine erfahrene Sportlerin, langjährige Trainerin und Abteilungsleitung hat sie schon viel im Verein bewegt. Mit viel Fachkompetenz und Organisationsgeschick wird Tatjana eine wichtige Stütze für den Vorstand sein. Neu ist auch Schatzmeister Andreas Völkel. Er bringt umfangreiche Kenntnisse im Finanzbereich mit und wird für eine solide finanzielle Grundlage des Vereins sorgen. Als unterstützende Kraft steht ihm Melina Hammerschmid zur Seite, in ihrer zweiten Amtszeit als 2. Schatzmeisterin. Des Weiteren wurden Nina Schombacher und Iris Rasch erstmals in die Ämter der 1. und 2. Schriftführerin gewählt. Zusätzlich wurde Fredrick Cowan als Beisitzer gewählt. Er unterstützt den Vorstand in den verschiedensten Bereichen .

Der neue Vorstand des SV Erlingen ist hochmotiviert und hat bereits viele Ideen und Pläne für die Zukunft. Er möchte den Verein weiter stärken, neue Mitglieder gewinnen und das sportliche Angebot attraktiv und vielseitig gestalten. (AZ)