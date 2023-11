Pläne für neue Ortsmittengestaltung in Erlingen schreiten voran

Plus Wie soll Erlingen künftig aussehen? Bei einem weiteren Bürgergespräch im Sportheim werden neue Vorschläge besprochen und dabei Nägel mit Köpfen gemacht.

Zu einem erneuten Ortsgespräch für die Erneuerung der Erlinger Ortsmitte hatten Bürgermeister Michael Higl und die Nördlinger Architektin Susanne Moser Knoll vom Architekturbüro Moser und Ziegelbauer ins Erlinger Sportheim eingeladen. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger, Vereinsvorstände der Ortsvereine und Gemeinderäte hatten sich dazu im Erlinger Sportheim getroffen.

Im Fokus der Gesprächs- und Diskussionsrunde über die Neugestaltung des Erlinger Ortskerns stand erneut der Ausbau des Hauses für Kinder in der Ortsmitte des Dorfes. Bereits nach bisher geführten Gesprächen stand fest, dass aufgrund der großen Witterungsschäden und auch aus statischen Gründen eine Renovierung des hölzernen Dorfstadels aus statischen Gründen nicht machbar ist. Susanne Moser-Knoll stellte die um die aus den bisherigen Treffen gewonnenen Ideen ergänzte Planung vor, ehe in zwei Arbeitsgruppen, die Entwürfe vertieft diskutiert wurden.