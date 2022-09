Regionale Zutaten sind das Geheimnis dieser BBQ-Soße aus Allmannshofen

Plus Ohne eine gute Soße schmeckt der beste Burger nicht. Deshalb hat Martina Grob eine eigene Kreation geschaffen. Darin finden sich allerlei Zutaten aus der Umgebung.

Aus Tomaten, Zwiebeln, Zucker, Salz, Apfelsaft und Apfelessig, Honig und Gewürzen bereitet Martina Grob die hausgemachte Schwabenbüffel-BBQ-Soße zu. Damit folgt sie einerseits dem Wunsch ihrer Kunden, die sich auf ihrem gezupften Wasserbüffel-Burger eine hausgemachte Soße wünschen, zum anderen unterstreicht die Soße nach ihrem eigenen Rezept auch ihren Direktvermarkter-Ansatz: Für Martina Grob und ihren Mann steht Regionalität an erster Stelle.