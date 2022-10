Essen aus der Heimat

06:00 Uhr

Vielfältig, lecker und gesund: Lauch hat viel zu bieten

Frischer geht's nicht: Jakob Mögele baut Lauch in Döpshofen an.

Plus Familie Mögele vom Strausser Hof in Döpshofen baut Bio-Lauch an. Wie Jakob Mögele sich gegen Lebensmittelverschwendung wehrt und was das mit dem Gemüse zu tun hat.

Von Steffi Brand Artikel anhören Shape

Lauch der ersten Handelsklasse zu produzieren, ist schon eine kleine Wissenschaft für sich, verrät Jakob Mögele vom Strausser Hof im Gessertshausener Ortsteil Döpshofen. Lauchstangen, die im Handel verkauft werden, müssen spezielle Parameter erfüllen. So soll der weiß-grüne Bereich des Lauchs, der sich während der Pflanz- und Wachstumsphase im Boden versteckt, mindestens ein Drittel der Lauchstange einnehmen. Auch beim Durchmesser wird genau hingesehen: Die dickste Lauchstange dürfe keinen größeren Durchmesser haben als zwei der dünnsten Lauchstangen zusammen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .