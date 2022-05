Essen aus der Heimat

vor 36 Min.

Warum Dinkel aus Ustersbach so gut verträglich ist

Stefan Ellenrieder baut mit seiner Familie Rotkorndinkel in Ustersbach an.

Plus Die Ellenrieders ernten 30 Doppelzentner Rotkorndinkel im Jahr. Was dieses Getreide so besonders macht

Von Steffi Brand

Wenn Johann Ellenrieder mit seinem Sohn Stefan über die reifen Dinkelfelder seines Bioland-Betriebs in Ustersbach geht, tun sie genau das, was später in der Mühle passiert: Sie entspelzen das Korn. Dabei wird das Dinkelkorn von seiner Hülle befreit. In jeder dieser Hüllen sitzen zwei Dinkelkörner. Sie werden nach dem Entspelzen von Vater und Sohn pur geknabbert. Im Mund zerkaut, können fünf bis zehn Dinkelkörner schnell eine Kaugummi ähnliche Konsistenz annehmen. Das hat mit dem Kleber im Inneren des Korns zu tun, der als Gluten bekannt ist. Beim Dinkel ist das Gluten zwar klebriger als beispielsweise beim Weizen, allerdings sei es besser bekömmlich, erklärt Stefan Ellenrieder.

