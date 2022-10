Lastwagenfahrer übersieht ein Auto und verursacht einen hohen Schaden

Ein Lastwagenfahrer übersieht in Fischach ein geparktes Auto. Beim Rückwärtsfahren fährt er dagegen. Der Schaden ist groß.

Am Mittwochmorgen gegen 8.20 Uhr musste ein Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug wegen des Verkehrs am Fischacher Fichtenring zurücksetzen. Laut Polizei übersah er dabei einen ordnungsgemäß geparkten VW Golf am rechten Fahrbahnrand. Er streifte das Auto stark. Dadurch entstand ein Gesamtschaden in der Höhe von 7100 Euro. (mom)