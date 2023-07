Fischach

23.07.2023

So wird an der Mittelschule Fischach der wirklich letzte Schultag gefeiert

Plus 56 Absolventinnen und Absolventen der Mittelschule Fischach starten in einen neuen Lebensabschnitt. Feier in der Staudenlandhalle.

Von Karen Luible

Sie haben sich fein gemacht und sie strahlen. Für 56 Schülerinnen und Schüler aus der 9. Regel- beziehungsweise Ganztagsklasse und der 10. M-Klasse der Grund- und Mittelschule Fischach-Langenneufnach endet ein Lebensabschnitt und das wird gefeiert.

Die Staudenlandhalle ist dekoriert, Konrektor Jörg Faßnacht greift zum Mikrofon. Er moderiert den Abend. Zu Beginn dankt Rektorin Elisabeth Kick den Jugendlichen fürs „Mitmachen“, ermuntert sie sich „aufzumachen“ zu neuen Zielen und ruft ihnen zu: „Macht es gut“. Sie betont auch die Rolle der Lehrkräfte als „Manager, Seelentröster und manchmal auch Mahner“ und des Schulverbands Fischach-Langenneufnach, der für die positiven Rahmenbedingungen sorgt.

