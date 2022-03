Fischach-Willmatshofen

14:06 Uhr

Großprojekt in Willmatshofen: Die Feuerwehr baut sich ein neues Domizil

An der Wilhelm-Wörle-Straße entsteht das neue Gerätehaus der Willmatshofener Feuerwehr. Bereits Ende April soll Richtfest sein.

Plus Die Feuerwehr packt beim Bau ihres neuen Gerätehauses kräftig mit an und will im April Richtfest feiern. Gleichzeitig entsteht die neue Dorfmitte neben der Kirche.

Von Walter Kleber

Gleich zwei große Baustellen prägen das Bild in der Ortsmitte von Willmatshofen: der eingerüstete Kirchturm der Pfarrkirche St. Vitus und gleich nebenan der Rohbau des neuen Feuerwehrgerätehauses. Auf dem Areal des ehemaligen Wanner-Bauernhofes in der Wilhelm-Wörle-Straße entsteht seit dem vergangenen Herbst das neue Domizil der Brandschützer, das mit Festplatz und Maibaum künftig zugleich die "Neue Mitte" des Fischacher Ortsteils bilden soll.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen