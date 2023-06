Zum Geburtstag bekommt die Feuerwehr Fischach ein besonderes Geschenk

Plus Das 150. Jubiläum feiert die Freiwillige Feuerwehr mit einem Festakt in der Staudenlandhalle. Dabei gibt es spannende Einblicke aus der Chronik zu den Anfangsjahren.

Ihren 150. Geburtstag hat die Freiwillige Feuerwehr in Fischach feiern können. Und die Gratulanten standen Schlange. Beim Festakt in der Staudenlandhalle kamen Vertreter der umliegenden Feuerwehren, der Ortsvereine, der Kreisbrandinspektion sowie des Marktgemeinderates. Gedacht war das Fest mit Musik, Tanz und Buffet vor allem aber für die Mitglieder der Fischacher Wehr und ihren Familien als Dankeschön für ihren engagierten, ehrenamtlichen Einsatz. Und wie es sich für ein Geburtstagskind gehört, bekam die Feuerwehr auch ein ganz besonderes Geschenk.

So dürfen sich die Einsatzkräfte jetzt ganz offiziell über einen neuen Mannschaftstransportwagen freuen. Das Fahrzeug, das bereits im April ausgeliefert wurde, verfügt über acht Sitzplätze zum Transport von Feuerwehrkameraden sowie von Geräten zum Einsatzort und kann auch zur Verkehrslenkung eingesetzt werden. Während des Festaktes erfolgte daher die feierliche Übergabe durch Bürgermeister Peter Ziegelmeier an Kommandant Stefan Scholz.