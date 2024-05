CSC Batzenhofen hat neuen Trainer gefunden

Wer beim Nordwest-A-Klassisten künftig die Kommandos geben wird.

Der CSC Batzenhofen-Hirblingen hat einen Nachfolger für Jürgen Fuchs gefunden. Igor Holzmüller wird neuer Trainer des Nordwest-A-Klassisten. Für den 35-jährigen ist es die erste Station im Herrenbereich. Bei mehreren Stationen im älteren Juniorenbereich hat er aber schon einige Erfahrungen als Trainer sammeln können.

Als Spieler war Igor Holzmüller bisher neben seinem Heimatverein SV Wulfertshausen und dem TSV Merching viele Jahre bei den Sportfreunden Friedberg aktiv. Momentan spielt der Defensivspezialist beim BC Adelzhausen.

Gemeinsam mit Michael Neuner wird Igor Holzmüller in der Saison 2024/2025 das CSC-Trainerteam bilden und freut sich schon jetzt auf diese Aufgabe beim CSC. Zusammen mit Spartenleiter Alexander Pabst und den anderen Verantwortlichen will Holzmüller den CSC-Herrenfußball weiterentwickeln und ist voller Motivation für die neue Herausforderung in seiner Fußballerlaufbahn. (kajü)