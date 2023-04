Autofahrerin übersieht Gablingen einen Mopedfahrer

Beim Abbiegen in die Grünholderstraße in Gablingen übersieht eine Autofahrerin einen entgegenkommenden Mopedfahrer. Dieser wird beim Zusammenstoß verletzt.

Nicht aufgepasst hat eine Autofahrerin am Freitagnachmittag in Gablingen. Die Frau wollte nach links in die Grünholderstraße abbiegen.

Dabei übersah sie laut Polizei ein entgegenkommendes Moped und stieß mit diesem zusammen. Der Mopedfahrer erlitt eine Oberschenkelverletzung und musste mit dem Rettungswagen in die Uniklinik Augsburg gebracht werden. (thia)