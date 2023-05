Gablingen

11:59 Uhr

Gablingen: Halbzeit für Bürgermeisterin Karina Ruf

Karina Ruf ist seit 2020 Bürgermeisterin in Gablingen.

Plus Seit 2020 führt Karina Ruf als Bürgermeisterin die Amtsgeschäfte der Gemeinde Gablingen. So sieht ihre Halbzeitbilanz dieser Ratsperiode aus.

Von Sonja Diller

Wenn Sie an die vergangenen drei Jahre im Rathaus zurückdenken, was außer Corona fällt Ihnen noch ein?



Karina Ruf: Die Belastungen durch die Energie-/Wirtschaftskrise und das mühevolle Suchen nach Handwerkern für die verschiedensten Gewerke fallen mir dazu ein.

Im Rückblick auf die jüngsten drei Jahre: Was ist Ihre positivste Erinnerung?



Karina Ruf: Im Gemeinderat haben wir viele einstimmige Beschlüsse gefasst, zum Beispiel für die Aufstellung des Bebauungsplanes "Südlich der Bahnhofstraße 2. BA", die Gründung von Energiewerken für die Gablinger Siedlung, die Ausweisung von Fläche für Windenergie im Flächennutzungsplan, die Weiterführung der Oberlehrer-Sommerer- und der Bergstraße mit Erschließung von Baugrundstücken, die Beauftragung zur Planung eines Gemeindehauses (Vierfamilienhaus) und vieles mehr. Positiv war auch der Bau und die rechtzeitige Inbetriebnahme der Kindergartenerweiterung in Gablingen im September 2022 und die vielen kleineren Baumaßnahmen, die wir in den letzten drei Jahren abgeschlossen haben. Für mich persönlich waren die zahlreichen positiven Gespräche mit den Bürgerinnen und Bürgern besonders wichtig.

