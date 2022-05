CSC Batzenhofen setzt bei neuer Flutlichtanlage auf LED-Technik

Nachts Sport treiben und dabei im Vergleich zu früher Energie sparen. Das kann der CSC Batzenhofen ab sofort. Und das hat einen Grund.

Tagheller Sportplatz bei Nacht und trotzdem geringere Energiekosten. Für die Sportlerinnen und Sportler ist dies jetzt wahr geworden. Bis Mitte April tauschte der CSC Batzenhofen–Hirblingen auf dem Kunstrasenfeld und den Tennisplätzen 1 - 3 die bestehenden Flutlichtanlagen mit Quecksilberdampflampen gegen neueste LED-Technik aus.

Der Verein investiert kräftig in die Zukunft und nutzt die Vorteile der neuen Technik: Der Leuchtstrombedarf sinkt so nach Vereinsangaben im Trainingsbetrieb um 74 Prozent, das macht circa 4000 kWh jährlich aus. Die CO 2 -Einsparung liegt bei 1,6 Tonnen pro Jahr, das entspricht dem Gegenwert von 130 neu gepflanzten Bäumen. Dazu gibt es größeren Komfort für die Sportlerinnen und Sportler: Denn die LED-Technik reduziert Streulicht und garantiert eine höchst gleichmäßige Ausleuchtung. Der Kunstrasenplatz für die Fußballer und drei Tennisplätze können jetzt optimal auch in den Abendstunden genutzt werden.

Batzenhofer Verein zahlt nur zehn Prozent der Kosten

Bei der Umsetzung nutzte der CSC öffentliche Förderprogramme. Das Projekt wurde vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz, dem Land Bayern, dem Landkreis Augsburg und der Stadt Gersthofen gefördert, sodass der CSC nur einen Anteil von zehn Prozent der Investitionskosten in Höhe von insgesamt circa 50.000 Euro selbst tragen musste. (jöbö)