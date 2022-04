Endlich maskenfrei: Stefan Mross begeistert in der Stadthalle Gersthofen

Plus Ein wenig Fernsehatmosphäre in der Stadthalle Gersthofen: Stefan Mross und Gäste gaben das erste Konzert ohne Maskenpflicht. Wie das ankam.

Nur die Hälfte der Karten verkauft, durch viele Ehrenkarten die Stadthalle einigermaßen aufgefüllt - trotzdem etliche freie Plätze hinten und an den Seiten. Das klingt nicht nach einer erfolgreichen Veranstaltung. Aber Stefan Mross, Macher und Moderator von "Immer wieder sonntags“, sah die Halle doch eindeutig halb voll und nicht halb leer. Wie das Publikum das erste maskenfreie Konzert nach langer Zeit aufnahm.