Gersthofer Kinder lernen Mülltrennung - und wie sie Plastik sparen können

Wie muss Abfall getrennt werden? Und wie können Familien Plastikmüll vermeiden? Damit befassten sich Vorschulkinder bei einem Workshop in Gersthofen.

Mehr Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein für und in Gersthofen – das ist ein erklärtes Ziel der Stadt. Klimaschutz und Nachhaltigkeit beginnen oft im Kleinsten und auch bei den Kleinsten. Dazu gehört insbesondere Bildung für nachhaltige Entwicklung. Wie Kindergartenkinder sich mit dem Thema vertraut machen.

Bereits 2021 wurde bei Terminen mit Vertreterinnen und Vertretern der Schulen und Kitas darüber gesprochen, wie Umweltbildung besser in den Schul- und Kitaalltag integriert werden könnte. Danach entstand ein Angebot der Stadt Gersthofen, aus dem sich die Kitas und Schulen Veranstaltungen aussuchen können.

Kinder in Gersthofen lernen viel über Abfall, Plastik und Mülltrennung

So nahmen drei Gruppen mit jeweils rund 15 Vorschulkindern in der Kindervilla Tiefenbacher am Workshop "Alles Plastik – oder was?" teil. Die Erzieherinnen hatten schon im Vorfeld mit den Kindern Müll gesammelt und die Mülltrennung besprochen. Dann suchten die Kinder Gegenstände heraus. Jetzt ging es ans Beschreiben: Was für ein Material ist das? Wie fühlt es sich an? Auf spielerische Art und Weise erklärte Isabella Engelien-Schmidt von der Umweltstation Augsburg, wie Plastik hergestellt wird und warum man es nicht verschwenden sollte.

"Wenn man etwas nur einmal verwendet und dann wegschmeißt – das geht doch nicht!", kommentiert der kleine Jonah. Und genau das ist der Sinn der Sache: die Kinder zum Mitdenken und Umdenken zu animieren. Denn alle haben tolle Ideen, was man zum Beispiel aus den alten Plastikverpackungen machen könnte, oder wie man ohne Plastik einkaufen kann.

Getränkekartons gehören in die gelbe Tonne, obwohl sie von außen wie Papier aussehen. Wenn du ein leeres Getränkekarton aufschneidest, siehst du im Inneren eine glatte Folie aus Plastik und eine glänzende Alufolie aus Metall.

Blaues Glas gehört in die Tonnen für grünes Glas. Flaschen, die nicht durchsichtig oder braun sind, gehören in die Tonnen für grünes Glas. Die Farbe im grünen Glas ist sehr stark, beim Einschmelzen färbt sie das blaue Glas grün.

Lebensmittel dürfen nicht in die Recyclingtonnen. Essen erschwert die Verarbeitung des Abfalls. Joghurtbecher muss man zwar nicht auswaschen, man sollte sie aber gut auslöffeln, bevor man sie in die gelbe Tonne wirft. Verdorbenes Essen gehört in eine Bio-Tonne oder in den Restmüll.

Das begeistert nicht nur die Kinder, sondern auch Isabella Engelien-Schmidt: "Wir wecken hier ein Bewusstsein, mit Materialien vorsichtig umzugehen und nicht alles gleich wegzuschmeißen." Die Kinder halten dann oft die Eltern dazu an, nachhaltiger einzukaufen. (AZ)