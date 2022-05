Jugendorchester Gersthofen zeigt Spielfreude wie vor Corona

Endlich wieder vor Publikum spielen: Die Freude über den ersten großen Auftritt nach der Pandemie merkte man den Musikern des Jugendorchesters Gersthofen an.

Zwei Jahre lang ohne wirkliche Konzertauftritte, zeitweise wegen der Corona-Schutzmaßnahmen sogar ohne gemeinsame Proben: Eine lange Durststrecke mussten die Musikerinnen und Musiker des Jugendorchesters Gersthofen überwinden. Am Abend vor dem Muttertag meldeten sie sich mit einem Galakonzert in der Stadthalle fulminant zurück. Die Freude der Musiker, wieder öffentlich auftreten und musizieren zu können, übertrug sich auch auf die Zuhörer in der voll besetzten Stadthalle.

Unter der musikalischen Leitung von Maximilian Hosemann hatte das Jugendorchester Gersthofen (JUGGE) am Abend vor Muttertag für die zahlreich erschienenen Zuhörer in der Stadthalle Gersthofen ein fulminantes Konzertprogramm vorbereitet. Die Freude über die Atmosphäre wie vor Corona-Zeiten ließ sich gleich aus dem ersten Stück, "It's not unusual" herauslesen, schwungvoll vorgetragen vom Offbeat, den jungen Erwachsenen im Orchester. Der Vorsitzende Andreas Landau bedankte sich bei allen, die das Weiterarbeiten trotz des zeitweiligen Lockdowns möglich gemacht hatten: bei den Eltern und Musikern, die den Verein auch während der Pandemie unterstützten und weitertrugen sowie bei der Stadt Gersthofen, allen Spendern, Unterstützern und Ehrenamtlichen.

Gersthofer B-Orchester spielt Disney-Hits

Danach rissen mit der Bläserklasse die Jüngsten mit ihren Stücken und selbstbewussten Ansagen das Publikum hin. Bei "Der Pumuckl ist da" zeigten sie zusätzlich noch ihr Gesangstalent. Die Stücke des B-Orchesters spannten dann einen Bogen vom eifrigen Trommeln des Spechts bis hin zu Melodien aus beliebten Disney-Filmen. "Cinderella" wurde hörspielartig als Mischung aus dem in breitestem Schwäbisch gelesenen Märchentext und musikalischen Abschnitten dargeboten. Das Percussion-Trio mit Jonas Altmann, Maya Einmüller und Ben Wörle spielte souverän afrikanische Rhythmen und bot mit einem "African Dance" ein besonderes musikalisches Schmankerl.

Nicht nur das B-Orchester hatte sich mit Sombreros für ein mexikanisches Stück etwas zur Erheiterung des Publikums einfallen lassen. Auch das A-Orchester sorgte für Lacher, als es eine berühmte historische Verfolgungsjagd zwischen Zügen nicht nur musikalisch lebendig machte, sondern auch Schaffnermützen einsetzte. Filmmusik war der rote Faden während der zweiten Hälfte des Konzerts, und mit wunderschön vorgetragenen Arrangements wie zum Beispiel "Tanz der Vampire" und "Fluch der Karibik" kam jeder im Publikum voll auf seine Kosten.

Jugendorchester Gersthofen: Walter Hochmuth wurde verabschiedet

Besonderer Dank ging gegen Ende des Konzerts an den scheidenden zweiten Vorsitzenden Walter Hochmuth für neun Jahre in dieser Funktion und insgesamt elf Jahre ehrenamtliche Tätigkeit im Vorstandsteam. Außerdem stellte sich Sven Stawinoga als neu gewählter stellvertretender Vorsitzender vor. Am Ende versammelten sich alle musikalischen Akteure auf der Bühne, und das A- und B-Orchester entließen das Publikum mit einem nachdenklichen "Dona nobis pacem". (AZ)