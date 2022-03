Gersthofen

18:00 Uhr

Kabarettistin Anny Hartmann deckt politische Winkelzüge auf

Plus Sie ist eigentlich Diplom-Volkswirtin. So hat Anny Hartmanns Kabarett auch eine eigene Note. Nun tritt sie im Gersthofer Ballonmuseum auf. Wir verlosen Karten.

Das Gersthofer Ballonmuseum eignet sich gut für Veranstaltungen in intimerem Rahmen, beispielsweise Kabarett. Nach der Corona-Pause wird dort nun wieder eine solche Veranstaltung angeboten. Erstmals ist Anny Hartmann hier zu Gast. Für ihr Kabarettprogramm "NoLobby is perfect!" am Donnerstag, 7. April, ab 19.30 Uhr verlosen wir zweimal zwei Freikarten.

