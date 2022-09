Wird die Gersthofer Schlittschuhbahn zur Eisstock-Arena?

Wie kann die Gersthofer Innenstadt belebt werden? Dieser Frage widmeten sich örtliche Unternehmer mittlerweile zum zweiten Mal. Dabei gab's bereits Vorschläge.

Unternehmerinnen und Unternehmen mit der städtischen Wirtschaftsförderung im Gespräch: Zum zweiten Mal fand der Innenstadtdialog der Stadt Gersthofen statt. Zentral bei diesem Treffen war, wie die Stadt belebt werden kann. Und manches ist schon angedacht.

Kerngedanken des Innenstadtdialogs sind eine stärkere Vernetzung der lokalen Unternehmerschaft, der regelmäßige und offene Austausch sowie die Möglichkeit zur Diskussion und Entwicklung von gemeinsamen Projekten. Dass der Bedarf hierfür vorhanden ist, zeigte eine Unternehmensbefragung im Sommer: Demnach wünscht sich ein Großteil der Unternehmen mehr persönlichen Austausch und Kooperation mit anderen Unternehmen.

So wird die Zusammenarbeit mit der Stadt bewertet

Rund 70 Prozent der Unternehmerinnen und Unternehmer bewerten die aktuelle Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung als sehr gut oder gut. Verbesserungspotential wird bei der regelmäßigen Einbindung in Entscheidungen gesehen. "Daran arbeiten wir inzwischen ganz aktiv. Wir wollen möglichst viele Betriebe einbinden und auch zum Engagement anregen", betont die städtische Wirtschaftsförderin Simone Jansen. Der Innenstadtdialog wird in regelmäßigen Abständen bei wechselnden Unternehmen in Gersthofen stattfinden. Interessierte Betriebe können sich unter: wirtschaftsfoerderung@gersthofen.de melden.

Zwangloser Austausch und Netzwerken beim gemütlichen Frühstück – der Innenstadtdialog soll gemeinsame Ideen für eine Belebung Gersthofens bringen. Foto: Wera von Witzleben/Stadt Gersthofen

Gastgeber der jüngsten Veranstaltung die Familie Thiel vom Weinladen Lemberger, einem seit mehr als 40 Jahren in Gersthofen ansässigen Unternehmen. Simone Jansen und Quartiersmanager Markus Jocher von der Cima Beratung + Management GmbH stellten dabei die wichtigsten Themen des Innenstadtmanagements für die nächste Zeit vor. Zum einen arbeitet Gersthofen gemeinsam mit der Cima und einer Lenkungsgruppe an einem von der Städtebauförderung bezuschussten Projektfonds, welcher verschiedene Ideen zur Belebung der Innenstadt auf den Weg bringen soll. Darunter fallen beispielsweise der Umbau der vorhandenen Schlittschuhbahn in eine Stockschützenbahn, die von Vereinen, Unternehmen und allen Interessierten für Feiern und Events genutzt werden kann, sowie ein digitaler Stadtgutschein. (AZ,lig)

