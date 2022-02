Gessertshausen-Deubach

06:30 Uhr

Fasching: Deubachia gibt sich nicht sang- und klanglos geschlagen

Plus In der Faschingshochburg an der Schmutter hat sich die Deubachia einiges für die fünfte Jahreszeit überlegt. Statt eines Umzugs gibt es eine besondere Aktion.

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Viel Engagement und immer tolle Stimmung, das zeichnet die Faschingsgesellschaft CCD Deubachia aus und so konnte die Faschingssaison 2021/22 am 11.11.2021 in der Faschingshochburg im Landkreis noch weitgehend normal mit dem Aufstellen des traditionellen Narrenbaums eröffnet werden. Doch schon damals kamen erneut Warnungen vor größeren Veranstaltungen auf. Nach dem Motto, „wir lassen uns nicht unterkriegen“, ließ das Prinzenpaar Veronika und Andreas damals mit großen Hoffnungen die Korken knallen und feierte im Freien mit den Faschingsfans eben so gut es ging.

