Wohntrends in Miniatur bei Sonderausstellung in Oberschönenfeld

Das Museum Oberschönenfeld präsentiert Puppenmöbel der Allgäuer Firma Bodo Hennig. Besucherinnen und Besucher können durch Zimmer streifen und Design-Klassiker in Originalgröße erleben.

Bodo Henning spezialisierte sich in Wildpoldsried im Oberallgäu auf den Bau von Puppenhäusern und Puppenmöbeln. Mit seinen Minitaturmöbeln war er immer am Puls der Zeit. Wenn Cocktailsessel und Nierentische angesagt waren, baute er sie in Klein nach. Sehnten sich viele nach einer Hollywood-Schaukel für den eigenen Garten, ließ er den Wunsch für Kinder Wirklichkeit werden. So entstanden zwischen 1950 und 2000 zahlreiche Mini-Möbel, die die Zeitgeschichte widerspiegeln.

Wohnzimmer, Schlafzimmer und Küchen von 1950 bis 2000

Eiche rustikal und Landhausstil, skandinavisches Design oder Möbel in knalligem Orange – die Sonderausstellung "Wohntrends in Miniatur" in Oberschönenfeld widmet sich vom 17. März bis 13. Oktober dem Nachlass des Puppenmöbelherstellers Bodo Hennig und zeigt neben den Minimöbeln auch ausgewählte große Möbel als Rauminstallation. So können die Besucherinnen und Besucher durch Wohnzimmer, Schlafzimmer und Küchen von 1950 bis 2000 streifen und Design-Klassiker entdecken, wie eine Miniaturversion des Freischwinger-Stuhls von Verner Panton oder einen Tisch, der an den Tulip Table des finnischen Architekten und Designers Eero Saarinen erinnert.

Bodo Hennigs Firma war in den 1980er-Jahren Marktführer

Ein eigener Bereich widmet sich Bodo Hennigs Firmengeschichte. Dank seiner Kreativität und seinem Gespür für den jeweils vorherrschenden Zeitgeist schaffte es Hennig, dass sein Unternehmen in den 1980er-Jahren zum Marktführer in Deutschland wurde. Die Ausstellung gibt aber auch Gelegenheit zu spielen, in Wohnwelten einzutauchen und sich darüber auszutauschen.

Eine Ausstellung für Klein und Groß

Die Ausstellung spricht Kinder, Innenarchitektur-Fans und Liebhaber von Möbeldesigns und Puppen an. Besucherinnen und Besucher tauchen ein in Wohnwelten der Nachkriegszeit und können den damaligen Wünschen und Wohnträumen der Menschen nachspüren. (AZ)

Info: "Wohntrends in Miniatur – Moderne Puppenmöbel von Bodo Hennig, 1950–2000" von 17. März bis 13. Oktober im Museum Oberschönenfeld, dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr, montags geschlossen, an allen Feiertagen geöffnet. Mehr Infos unter www.mos.bezirk-schwaben.de