Beim Überholen stürzt Motorradfahrerin zwischen Häder und Agawang

Eine Motorradfahrerin will zwischen Häder und Agawang drei Autos hinter einem Traktor überholen. In dem Moment schert das erste Fahrzeug aus.

Vier Fahrzeuge auf einen Schlag hat eine 23-jährige Motorradfahrerin am Sonntag gegen 12.35 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Häder und Agawang überholen wollen. Die Frau war mit ihrem Motorrad die letzte in der Schlange, die sich hinter einem Traktor gebildet hatte.

An einer für sie günstigen Stelle scherte die 23-Jährige aus und wollte an den drei vorausfahrenden Fahrzeugen und dem Traktor vorbeiziehen. Dies hatte allerdings auch der 47-jährige Fahrer einesAutos vor, der unmittelbar hinter dem landwirtschaftlichen Fahrzeug fuhr. Als er zum Überholen ansetzte, konnte die junge Frau laut Polizei zwar noch ausweichen, geriet jedoch in den Grünstreifen. Dort verlor sie die Kontrolle über ihr Motorrad und stürzte. Die Frau erlitt Prellungen, Stauchungen und Abschürfungen. Am Motorrad entstand Totalschaden in Höhe von rund 2500 Euro. (thia)