Diebe stehlen Fahrräder aus einer Garage in Hainhofen

Über eine Hintertür haben sich Unbekannte Zutritt zu einer Garage in Hainhofen verschafft.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch betraten die Täter ein Grundstück an der Schlipsheimer Straße in Hainhofen. Über die Hintertür gelangten sie laut Polizeibericht in die Garage. Dort stahlen sie zwei Mountainbikes. Der Wert bewegt sich im unteren vierstelligen Euro-Bereich. (dav)