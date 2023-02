30.000 Euro Schaden nach Unfall beim Überholen bei Heretsried

Ein 26-Jähriger überholt mit seinem Auto ein anderes Fahrzeug bei Heretsried. Dabei kommt er zu weit nach links und baut einen Unfall.

Zu einem Unfall mit hohem Sachschaden ist es am Samstag gegen 14 Uhr bei Herestried gekommen. Laut Polizei überholte ein 26-Jähriger mit seinem Auto kurz vor dem Waldbeginn in einer Linkskurve ein anderes Fahrzeug. Dabei fuhr der Wagen des jungen Mannes zu weit nach links und rutschte ins Bankett. Anschließend schleuderte er gegen eine Leitplanke, berichtet die Polizei. Den Sachschaden am Auto des jungen Mannes schätzen die Beamten auf etwa 20.000 Euro, den Schaden an der Leitplanke auf rund 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand. (kinp)