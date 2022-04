Heretsried

vor 20 Min.

Heretsried stimmt für die Seniorenberatung vor Ort

Plus Der Gemeinderat hat dem Pilotprojekt im Holzwinkel zugestimmt. Probleme gab es beim Bürgerhaus in Lauterbrunn. Und: Mehr als 200 Autofahrer wurden in Heretsried geblitzt.

Von Simone Kuchenbaur

Das Pilotprojekt für eine dezentrale Seniorenberatung hat offenbar auch die Heretsrieder überzeugt. In seiner Sitzung hat der Gemeinderat jetzt zugestimmt, an dem dreijährigen Pilotprojekt teilnehmen zu wollen. Bereits ab Mai sollen im Holzwinkel und in Altenmünster Senioren und ihre Angehörigen vor Ort und bei Bedarf sogar zu Hause Beratungen in Anspruch nehmen können. Dafür mussten die beteiligten Gemeinden noch ihre Zustimmung geben.

