Heretsried

18:30 Uhr

Kaltes Wasser, weniger Licht und Wärme: So will Heretsried Energie sparen

Heretsried will Energie einsparen.

Plus Die Gemeinde Heretsried will angesichts steigender Preise Energie sparen. In mehreren öffentlichen Gebäuden wird es daher nun Einschränkungen geben.

Von Simone Kuchenbaur Artikel anhören Shape

Wo kann Heretsried noch Energie einsparen? Mit dieser Frage hat sich der Gemeinderat Heretsried im Zuge der Energiekrise jetzt in seiner Sitzung beschäftigt. Bürgermeister Heinrich Jäckle erklärte, dass bei der Straßenbeleuchtung durch den Leuchtmitteltauschvertrag mit den LEW vermutlich nicht viel zu sparen sei. Die Gemeinde möchte dennoch das Angebot der LEW annehmen, und prüfen lassen, ob weitere Einsparmaßnahmen möglich sind.

