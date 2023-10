Ehrenamtlich von Holzen nach New York unterwegs

Der begleitende Fahrdienst des Vereins für ambulante Krankenpflege Holzen und Umgebung kommt auf Anforderung. Dabei erleben die Ehrenamtlichen so manches.

Gut gelaunt saßen sie alle im Bürgerhaus in Blankenburg zusammen und tauschten sich aus, die 22 ehrenamtlichen Fahrerinnen und Fahrer und die Frauen, die für den Telefondienst bei der Ambulanten Krankenpflege Holzen und Umgebung verantwortlich zeichnen. Bei den vierteljährlichen Treffen gibt es so manches zu erzählen.

Organisator für den ambulanten Fahrdienst ist Franz Zwerger. Er begrüßte auch die Anwesenden und erstellte zusammen mit ihnen den Fahrplan für die nächsten drei Monate. Motiviert und engagiert bringen sich die Fahrerinnen und Fahrer ein, man sieht, dass sie diesen Fahrdienst sehr gerne ausführen und auch übernehmen. Und dabei sind darunter nicht nur rüstige Rentnerinnen und Rentner, sondern auch noch Berufstätige und auch einige Bürgermeister.

In diesem Jahr legte der begleitende Fahrdienst des Vereins für ambulante Krankenpflege Holzen und Umgebung bereits 17.320 Kilometer bei 725 ausgeführten Fahrten zurück. Dies entspricht dreimal der Strecke von Holzen nach New York. Der Fahrdienst wird gut angenommen, jährlich verzeichnen sich Steigerungen. Die Fahrerinnen und Fahrer sind von montags bis freitags unentgeltlich zwischen 8 und 17 Uhr im Einsatz. Dabei begleiten sie die über den Telefondienst angemeldeten Personen zu ihrem Termin. Das können Fahrten zum Arzt und Zahnarzt sein, in die Krankenhäuser nach Augsburg, Friedberg, Wertingen, Donauwörth und Dillingen, zur Krankengymnastik und Fußpflege, in Gottesdienste und zu Friedhofsbesuchen, zu Bank-, Post- und Behördengängen, zu gesellschaftlichen Treffen und zu Einkaufsfahrten mit Hilfestellung.

Ambulante Krankenpflege Holzen mit behindertengerechtem Fahrzeug

Der Fahrdienst steht mit einem behindertengerechten Auto bereit und ist für ältere und in ihrer Mobilität eingeschränkte Personen gedacht. Die gebuchten Ziele sollten im Umkreis von 30 Kilometern liegen. Marianne Wech und weitere acht Frauen sind abwechslungsweise von Montag bis Freitag zwischen 16 und 18 Uhr am Telefon, um Fahrtwünsche entgegenzunehmen. Die Anmeldungen für eine Fahrt müssen spätestens einen Tag zuvor gebucht sein, für Gottesdienstbesuche am Wochenende muss die Anmeldung am Freitag, 18 Uhr erfolgt sein. Verantwortlicher Franz Zwerger: „Ich danke euch allen für euren unermüdlichen ehrenamtlichen Einsatz, der nicht immer einfach ist.“

Auch der Vorsitzende des Vereins für ambulante Krankenpflege Holzen und Umgebung, Helmut Wech sprach ein Wort des Dankes an die Ehrenamtlichen und übermittelte Informationen. Der begleitende Fahrdienst ist von Montag bis Freitag (und bitte nur in der angegebenen Zeitschiene anrufen) zwischen 16 und 18 Uhr unter der Nummer 0152/08367700 buchbar. Der Fahrdienst ist eine ehrenamtliche Tätigkeit und somit freiwillig und jederzeit widerrufbar. Es besteht keine Verpflichtung zur Beförderung.

