Gemeinderat Horgau beschließt Luftfilter für Werkraum

Plus Elternbeirat mit erneutem Vorstoß. Bürgermeister wird überstimmt.

Mit 9:4 Stimmen hat sich Horgaus Gemeinderat für eine dezentrale Lüftungsanlage für den Werkraum im Keller der Schule ausgesprochen. Bürgermeister Thomas Hafner konnte sich mit seinem Vorschlag für einen hochwertigen Luftreiniger (vier Stimmen) nicht durchsetzen und wird die Entscheidung der Räte mit dem Elternbeirat abklären.