Wie kann der Verkehr in Auerbach und Streitheim entlastet werden?

Plus Kommt es auf der Autobahn zu Unfällen, weichen viele Lkw auf die Strecke durch kleine Orte bei Horgau aus. Das hat auch mit den Navigationsgeräten zu tun.

Immer wieder staut sich der Verkehr in Auerbach und Streitheim. Anwohner sind genervt von vielen Lastwagen. Besonders nach Unfällen auf der Autobahn würden viele auf die Strecke durch die kleinen Orte ausweichen. Ein Problem sind offenbar die Navigationsgeräte.