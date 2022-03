In Nordendorf entsteht ein Zentrum für Arztpraxen und altersgerechtes Wohnen

Plus In Nordendorf soll auf einer Fläche von 5500 Quadratmetern ein Gesundheitszentrum entstehen. Auch für Senioren ist das Projekt interessant.

Nordendorfs Bürgermeister Tobias Kunz hat das Geheimnis gelüftet, das er noch zur letzten Gemeinderatssitzung um das "Infrastrukturprojekt" westlich der Hauptstraße und südlich des Edeka-Marktes gemacht hat. Zum offiziellen Pressetermin verkündet nun der Rathauschef: "Platz für Ärzte, Platz für Gesundheitsberufe, Platz fürs Wohlbefinden und Platz für altersgerechtes Wohnen" sollen auf einem Grundstück von 5500 Quadratmeter entstehen.