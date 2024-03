Deborah Sasson: "Die Christine ist meine Schicksalsrolle"

"Das Phantom der Oper" bewegt seit Jahrzehnten Musical-Freunde. Jetzt ist das Stück in einer Neuinszenierung von Deborah Sasson in der Stadthalle Gersthofen zu sehen.

Frau Sasson, Jochen Sautter und Sie inszenierten das Phantom 2010 neu – nun 2024 wieder. Es geht um die Geschichte nach dem Roman von Gaston Leroux, in der die Liebe in einem Dreieck in der Opéra Garnier in Paris eine Rolle spielt. Zu sehen sind Sie als Christine und Musicalstar Uwe Kröger als Phantom. Mit Ryan Martin fanden Sie jemanden, der Ihre Version musikalisch neu aufarbeitete. Was ist neu?



Deborah Sasson: Jochen und ich sind bei allen Aufführungen dabei und so wird das Stück auf der Tournee ständig weiter entwickelt. Wir haben für das Bühnenbild Szenen in der Zisterne in Istanbul gedreht. Und nun gibt es auf der Bühne große römische Säulen. Das sieht fantastisch aus. Zudem haben wir das Stück neu orchestriert. Auch wenn ich nie Playback wollte, muss ich sagen, dass man damit viel mehr Möglichkeiten hat. Es ist gigantisch, wie die Soundeffekte klingen, wie das tropfende Wasser, wenn sich eine Türe öffnet oder zehn Hornbläser gleichzeitig erklingen. Wir haben in London jedes Instrument als Einzelstimme eingespielt und können diese in Lautstärke, Tempi und Dynamik anpassen. Das ist Filmqualität. Broadway und West Side machen nichts anderes.

Wie oft haben Sie die Christine schon auf der Bühne verkörpert? Bei Andrew Lloyd Webber und dann in Ihrer eigenen Version?



Sasson: Mindestens 1600 Mal. Das ist einfach meine Paraderolle und die Leute möchten diese hören. Das ist bei Opernsängern so, dass man zuerst ein großes Repertoire hat und später sucht man sich ein paar wenige Rollen. Christine is my destiny (Die Christine ist meine Schicksalsrolle).

Was gefällt Ihnen persönlich so gut an der Geschichte, dass Sie sie immer wieder und wieder spielen? Ein Leben für die Musik und das Phantom?



Sasson: Mit zwölf Jahren bekam ich das Buch von meiner Mutter zu Weihnachten. Zu dieser Zeit habe ich gerade angefangen, meine Stimme auszubilden und wollte ab da Opernsängerin werden. Meine Eltern waren nicht begeistert und meinten, das sei kein echter Beruf. Zumal man sagen muss, dass es in Boston damals kein Opernhaus gab, in Deutschland dagegen ganz viele. Und tatsächlich habe ich Jahre später genau in der Oper in Paris – dem Originalschauplatz des Romans – gesungen. Dort waren direkt hinter meiner Garderobe die Geheimgänge. Ich habe an vielen Opernhäusern gesungen, aber kein Haus hat so geheimnisvolle Gänge.

Sie sind US-Amerikanerin mit irischen und italienischen Wurzeln und sind in Deutschland gelandet. Wie kam es dazu?



Sasson: Leonhard Bernstein hat mich für die West Side Story, dem ersten Musical in Deutschland in einem Opernhaus, nach Hamburg geholt. So bin ich in Deutschland geblieben, lernte hier ja auch meinen früheren Mann Peter Hofmann kennen und bin seit fast 20 Jahren mit Dieter Tings verheiratet. Ich habe sehr viel Glück gehabt in meinem Leben.

Sie touren mit dem Phantom durch Europa und spielen die junge Christine. Wie schaffen Sie das alles?



Sasson: Man kann diesen Beruf nicht zu Hause sitzend ausüben. Auch wenn ich gerne daheim bin, so liebe ich es doch zu reisen und war schon überall auf der Welt. Für die Rolle der Christine bin ich jung genug, diese mit viel Leidenschaft zu singen.

Was macht ihre Fassung des Musicals aus?



Sasson: Ich habe viele Musicals und Filme hierzu gesehen, aber keines davon hatte mit dem Buch zu tun. Bei Webber ist das Filmmusical mit Gerard Butler romantisiert. Ich wollte die Geschichte des Buches auf die Bühne bringen und hierin wird alles von einem Perser erzählt. Wir fangen mit dem Perser an. Zudem findet ja alles in einer Oper statt. Da ist es mir wichtig, dass die Opern wie Traviata und Carmen zitiert werden. Das gibt eine ganz andere Atmosphäre und Stimmung.



Wien ist im Phantom-Fieber. Die Neuproduktion von Andrew Lloyd Webber wird diese Woche im Raimund Theater zu sehen sein und gleichzeitig ihre Neuproduktion in der Wiener Stadthalle F. Warum empfehlen Sie Ihre Version?



Sasson: Webber kann man noch ganz oft sehen in Wien, wir sind nur einen Tag dort. Uwe Kröger ist grandios in der Rolle des Phantoms. Für mich ist unsere Fassung befriedigender. Man kann die beiden Versionen jedoch nicht vergleichen. Wer die echte Geschichte wissen will, muss zu uns kommen. Doch als Musicalliebhaber sollte man beide Aufführungen sehen.

Zur Person: Deborah Sasson stammt aus Boston und sang schon als Jugendliche in einer Highschool-Band. 1971 wurde sie Schönheitskönigin in Massachusetts. Ihr erster Ehemann war der Geiger und Dirigent Michel Sasson. Wer in diesem Jahr keine Karten bekommen hat, hat bei der Tournee 2025 mit 80 Terminen noch eine Gelegenheit, darunter eine in Augsburg am 2. Januar 2025 im Kongress am Park.