Interview

12:00 Uhr

Herbert Knaup: "Die Weihnachtsgeschichte ist zeitlos"

Plus Der Schauspieler kommt mit Charles Dickens' Stück nach Gersthofen. Im Interview erklärt er, warum die Geschichte heute noch aktuell ist.

Von Jonathan Lyne

Herr Knaup, sind Sie schon in Weihnachtsstimmung?



Herbert Knaup: Noch nicht ganz. Das dauert noch. Ich stehe gerade in Hamburg vor der Kamera, hier schneit es gerade ein bisschen. Anfang Dezember gehe ich mit der Weihnachtsgeschichte auf Tour. Dann habe ich sozusagen den Auftrag, uns in Weihnachtsstimmung zu bringen. (lacht)

Sie spielen zusammen mit ihrem Kollegen Samuel Finzi eine neue Fassung der Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens. Was gefällt Ihnen an der Geschichte?



Knaup: Es ist eine zeitlose Geschichte. Sie spielt zwar im 19. Jahrhundert, aber die Menschen können sich die zentralen Fragen heute noch stellen. Was mache ich mit meinem Leben? Wie gehe ich mit anderen Menschen um? Und was bedeutet Glück eigentlich? Es gibt noch ein anderes Leben, jenseits von Geld und Karriere. Das vergessen manche ganz gerne.

