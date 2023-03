Interview

vor 52 Min.

Mode: "Wer etwas Neues probieren will, braucht Mut"

Plus Ein Gespräch mit der Autorin Susanne Ackstaller über Mode für Frauen und den Preis des Stils.

Von Sonja Diller

Frau Ackstaller, ist guter Stil mit 50+ besonders wichtig?



Susanne Ackstaller: Seinen eigenen Stil zu finden, das ist in jedem Alter ein Weg in die Unabhängigkeit. Aber es ist ja keine urbane Legende, dass Frauen ab einem gewissen Alter unsichtbar zu werden scheinen. Mit dem ganz eigenen Look passiert das nicht. Jede Frau entscheidet selbst, welche Mode sie nicht verkleidet, sondern ihre Persönlichkeit unterstreicht. Welches Outfit glücklich macht. Und damit schön.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

