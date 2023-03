Kühlenthal

vor 17 Min.

Einfach nett: Kühlenthal wird zum Wichteldorf

Plus Wie eine unbekannte Persona das kleine Kühlenthal ins Wichtelfieber versetzt hat. Die Bürgermeisterin hat eine Ahnung, wer dahinterstecken könnte.

Von Steffi Brand Artikel anhören Shape

Erst vor Kurzem erreichte ein in sauberster Druckschrift geschriebener Brief die Kühlenthaler Rathauschefin Iris Harms. Darin ist zu lesen: "Liebe Oberwichtelfrau, wir, die Kühlenthaler Wichtel, benötigen deine Hilfe. Unser Wichtelbau, der seit vielen 100 Jahren in Kühlenthal zu euren Füßen lag, ist leider kaputt. Wir haben uns in ganz Kühlenthal zerstreut und brauchen nun eure Hilfe! Alleine finden wir nicht mehr zusammen, aber wir würden so gerne im Garten des Bürgerhauses wohnen. Können deine Dorfwichtel uns helfen? Könnt ihr uns bitte suchen und wieder zusammenbringen? Aber Achtung! Wir sind viele!!! Danke für eure Hilfe. Die Kühlenthaler Wichtel."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen