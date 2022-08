Kühlenthal

vor 17 Min.

Muss Kühlenthal für eine größere Kita den alten Dorfplatz verkaufen?

Plus Die Wichtelburg ist zu klein und soll schnell wachsen. Doch das Vorhaben bringt den kleinsten Ort im Landkreis Augsburg an seine finanziellen Grenzen.

Von Steffi Brand

Einstimmig hat der Gemeinderat von Kühlenthal die Errichtung eines provisorischen Modulbaues für Krippe und den Kindergarten in zwei Bauabschnitten beschlossen. In Bauabschnitt 1 sollen bereits ab September die Krippenkinder spielen.. Bauabschnitt 2 ist erst an der Reihe, wenn große Umbaumaßnahmen im Kindergarten anstehen. Auch diese brachte der Gemeinderat in seiner Sitzung nun auf den Weg.

