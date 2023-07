Anmeldung für den Ferienspaß in Kutzenhausen läuft

Kutzenhausen ist heuer eine der wenigen Kommunen, die das interaktive Raumspiel des Bayerischen Umweltministeriums anbieten können. Die Anmeldung läuft bis Sonntag.

„Es gibt Glücksfälle, die man annehmen muss“, so Bürgermeister Andreas Weißenbrunner und Dirk Pelzeter vom Team Ferienprogramm Kutzenhausen. „Wir wurden für unser Ferienprogramm vom Bayerischen Landesamt für Umwelt angefragt, das interaktive Raumspiel: Wasser in Stadt, Land und Fluss, das mit dem Bayerischen Umweltministerium entstanden ist, als Veranstaltung zu bekommen und wir sind sehr stolz darüber, hier eine der ersten Kommunen in Bayern zu sein, sozusagen Vorreiter!“

Worum geht es dabei? Station Stadt (repräsentiert durch Botschafter „Miro, den Stadtplaner“) thematisiert Wasserrückhalt in der Stadt mit dem Stichwort „Schwammstadt“. Die Besucher bauen mit Bodenplatten, Häusern und Bäumen ihre Schwammstadt und sammeln Punkte gemäß dem Schwammprinzip. Station Land (repräsentiert durch Botschafterin „Heide, die Weide“) zeigt den Unterschied eines begradigten Gewässers zum natürlichen Gewässer. Dabei legen die Besucher ein Bodenpuzzle mit der natürlichen Landschaft und entdecken die Tiere, die dort leben. An einem Bildschirm werden die Tiere den Strukturen der Landschaft zugeordnet. Die Station Fluss (repräsentiert durch Botschafterin „Tuschel, die Muschel“) ist ein Brettspiel mit heimischen Fischen als Spielfiguren, die ihren Weg durch einen Fluss finden müssen und dabei von Hindernissen und Aktionen gestört werden. Im Ziel gibt es Informationen, die in einer Quizfrage am Bildschirm abgefragt werden.

26 verschiedene Veranstaltungen

Neben der Premiere des Spiels warten insgesamt 26 Veranstaltungen für die Kinder in den Sommerferien. Ein buntes Programm wartet auf die Kinder und Jugendlichen. Von Basteln und Malen im Wald, über verschiedene Aktivitäten wie eine Bachwanderung, Bogenschießen, Schnitzeljagd etc. wird es auch wieder einen Feuerwehrtag geben. Diesen veranstaltet in diesem Jahr turnusgemäß die Freiwillige Feuerwehr Rommelsried. Das Organisationsteam – bestehend aus dem Bürgermeister, Dirk Pelzeter, Katja Wunderwald, Judith Schneider und Kathrin Langenmaier (Waldkindergarten Rommelsried) und Viola Böck – freut sich über die große Vielfalt der Angebote. Dabei sind langjährige Partner wie die Allkampfschule Kinzel, aber auch neue Anbieter wie dem Heimatverein Agawang.

Die erste Anmeldezeit läuft noch auf dem Anmeldeportal bis Sonntag, 9. Juli. Danach findet die Verlosung der Plätze statt. Ab 14. Juli können dann noch die Restplätze über das Onlineportal des Ferienprogramms für eine Woche gebucht werden. (AZ)

