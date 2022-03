Kutzenhausen

Erwachsene zahlen mehr für den Badespaß im Freibad Kutzenhausen

Das Freibad in Kutzenhausen wartet unter anderem mit einem 40 Meter langen Schwimmbecken und einem abgetrennten Springerbereich auf.

Plus Die Gemeinde Kutzenhausen erhöht wegen eines Defizits die Eintrittspreise für Erwachsene im Freibad. Zu einer Familienkarte gibt es verschiedene Ansichten.

Von Ruth Seyboth-Kurth

Wegen eines sechsstelligen Defizits im Gemeindehaushalt werden neben anderen Beiträgen in Kutzenhausen in diesem Jahr auch die Preise fürs Freibad angehoben. Darauf verständigte sich der Gemeinderat mehrheitlich. Von der Erhöhung betroffen sind erwachsene Badegäste, die keinen Anspruch auf einen vergünstigten Tarif haben; ab Sommer werden sie für die Tageskarte um einen Euro tiefer in die Tasche greifen müssen, sie kostet dann vier statt bisher drei Euro. Die Sechserkarte wird auf 20 (statt bisher 15) Euro erhöht, die Saisonkarte auf 60 (statt bisher 40) Euro.

