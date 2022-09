Feuerwehr und Bauhof Kutzenhausen sind "für die nächsten 100 Jahre gerüstet"

Plus Lange hat es gedauert, bis Bauhof und Feuerwehr in Kutzenhausen den richtigen Platz gefunden haben. Jetzt sollen sie dort noch länger gut aufgehoben sein.

Pünktlich zur „Langen Nacht der Feuerwehren“ erfolgte die Schlüsselübergabe zum neuen Feuerwehrhaus und zum neuen Bauhof in Kutzenhausen. Der Bayerische Feuerwehrverband hatte für den zurückliegenden Samstag alle Wehren aufgerufen, ihre Arbeit der Öffentlichkeit vorzustellen. Für die Gemeinde Kutzenhausen also der perfekte Zeitpunkt, um das neue Gebäude ihrer ehrenamtlichen Retter offiziell zu eröffnen.