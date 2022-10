Unbekannte entwenden einen Laubbläser in Rommelsried

Er wollte in Rommelsried nur einen Akku wechseln. Doch als er zurückkam, hatte er zwar den Akku, aber das Laubblasgerät war weg.

Diebstahl eines Laubblasgerätes: Am Freitag gegen 9.30 Uhr war ein 64-Jähriger in der Biburger Straße in Rommelsried mit Hausmeisterarbeiten beschäftigt, wozu er ein Laubblasgerät benutzte. Um den Akku zu wechseln, legte er laut Polizei das Gerät nahe der dortigen Kapelle ab. Als er nach einer halben Stunde zurückkehrte, war dieses nicht mehr vor Ort und offensichtlich entwendet worden. Der Akku-Laubbläser hat eine orange-schwarze Farbe und einen Wert von circa 300 Euro. (lig)