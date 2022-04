Strom für 6000 Haushalte: Riesiger Solarpark bei Kutzenhausen geplant

Plus In Boschhorn bei Kutzenhausen soll eine der größten Photovoltaikanlagen der Region entstehen. Im Gemeinderat sind die Meinungen dazu gespalten.

Die Firma Energie-Kontor möchte in Boschhorn bei Kutzenhausen einen der größten Parks für Photovoltaik-Energie im Kreis Augsburg errichten. Am Mittwoch wurde das Projekt dem Gemeinderat vorgestellt, der dem Bau noch zustimmen muss. Nicht alle Mitglieder sind von dem Solarpark überzeugt.