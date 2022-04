35 Millionen Euro für Häuslebauer in der Region, die Energie sparen

Energieeffizientes Bauen in der Region wurde gefördert wie nie. Doch jetzt werde das Geld knapp, warnt der CSU-Bundestagsabgeordnete Durz.

Die ausgezahlten Fördergelder für energieeffiziente Gebäude sind in den Landkreisen Augsburg und Aichach-Friedberg im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Das geht aus einem Schreiben des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) an den Bundestagsabgeordneten Hansjörg Durz (CSU) hervor. Demnach stieg die Fördersumme von 27,4 Millionen Euro im Jahr 2020 auf 35 Millionen Euro im Jahr 2021. "Aller Voraussicht nach werden die Fördersummen für 2022 aber bei Weitem nicht diese Höchststände erreichen", prognostiziert Durz.

Grund dafür sei die mangelnde Ausgestaltung der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG), die von der BAFA und der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) administriert wird. Noch immer sei nicht klar, wie die Förderrichtlinien ab Januar 2023 aussehen. "Herr Habeck schafft unter Häuslebauern große Unsicherheit", moniert der stellvertretende Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Bundestag und fordert schnell klare Regeln.

So fördert der Bund Energieberatungen

Doch das BAFA fördert nicht nur die Investitionsmaßnahmen in energieeffiziente Gebäude, sondern auch Energieberatungen, bei denen sich Hausbesitzer über mögliche Sanierungsprojekte zum Energiesparen informieren können. Allein in den Landkreisen Augsburg und Aichach-Friedberg wurden 2021 Energieberatungen vom BAFA im Wert von 383.000 Euro gefördert. "Hier werden wir im laufenden Jahr vermutlich noch deutlich mehr Förderungen sehen, da nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine viele Hausbesitzer nach Lösungen suchen, wie sie fossile Energieträger vermeiden", so Durz.

Erfreut zeigt sich Durz zudem über die gewachsenen Investitionen zur Steigerung der Energieeffizienz im Bereich der Wirtschaft. In den Landkreisen Augsburg und Aichach Friedberg wurden im vergangenen Jahr 3,2 Mio. Euro an Unternehmen durch das Förderprogramm "Energieeffizienz in der Wirtschaft" ausgezahlt. "Dabei wurden sowohl Querschnittstechnologien als auch Klimaschutzprojekte gefördert", sagt der Christsoziale.

Mehr als 1000 neue Elektroautos in der Region

"Das von der letzten Bundesregierung gesetzte Ziel von einer Million Elektrofahrzeugen wurde Mitte letzten Jahres erreicht. Mit einer Summe von rund 3,1 Mrd. Euro an ausgezahlten BAFA-Fördermitteln stellte das letzte Jahr einen neuen Rekord auf", erklärt Durz. Auch im Landkreis Augsburg und Aichach-Friedberg wurde klimafreundliche Mobilität stark nachgefragt. Im vergangenen Jahr wurden allein durch das BAFA 1109 Elektro- und Hybridfahrzeuge mit einer Gesamtsumme von rund 5,5 Millionen Euro Umweltbonus gefördert. (AZ)

