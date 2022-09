Fairer Handel: Diese Angebote gibt es im Kreis Augsburg

Das Landratsamt Augsburg hat eine Übersicht veröffentlicht. Sie zeigt, wo im Kreis Augsburg faire Produkte angeboten werden.

Genuss mit gutem Gewissen - dieses Versprechen steckt hinter den Produkten aus fairem Handel. Wo aber gibt es Kaffee, Tee, Kosmetik und vieles mehr, die für faire Preise und Arbeitsbedingungen für Kleinbauern und Arbeiter in Entwicklungs- und Schwellenländer stehen?

Der Landkreis Augsburg hat im Zuge der Bewerbung für den Titel "Fair-Trade-Landkreis" nun eine Übersicht über alle Kooperationspartner für fairen Handel aus den Bereichen Einzelhandel, Gastronomie und Zivilgesellschaft (Schulen, Vereine, Glaubensgemeinschaften) veröffentlicht. Der Guide ist als digitales Dokument auf der Internetseite des Landkreises unter www.landkreis-augsburg.de/fairtrade-guide zu finden.

Ein Guide zeigt die Verkaufsstellen für faire Produkte im Kreis Augsburg

Zusätzlich bietet eine interaktive Landkreiskarte eine geografische Übersicht über alle Fairtrade-Kooperationspartner. Für die Aufnahme mussten diverse Voraussetzungen erfüllt sein. Die Kooperationspartner aus der Gastronomie und dem Einzelhandel waren gefragt, ihrer Kundschaft fair gehandelte Produkte anzubieten. Einrichtungen aus der Zivilgesellschaft mussten unter anderem das Kriterium erfüllen, Bildungsarbeit rund um fairen Handel zu betreiben.

Auf welche Einrichtungen und Betriebe im Landkreis diese Eigenschaften zutreffen, ist dem Fairtrade-Guide zu entnehmen. "Als Landkreis tragen wir nicht nur Verantwortung für die Bürgerinnen und Bürger bei uns vor Ort. In einer globalen Welt können wir auch einen Teil dazu beitragen, die Bedingungen für Mensch und Umwelt in weit entfernten Ländern zu verbessern", so Landrat Martin Sailer. Eine Rückmeldung auf die Bewerbung des Landkreises zum "Fairtrade-Landkreis" wird in rund zehn Wochen erwartet.

Noch bis zum 30. September läuft bundesweit die diesjährige "Faire Woche", die größte Aktionswoche des fairen Handels. In ihrem Rahmen finden in ganz Deutschland tausende Veranstaltungen rund um das Thema statt. (AZ)

