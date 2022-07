So kommen Sie zu einem Gesprächstermin mit Landrat Sailer

Bürgersprechtag: Entweder online oder persönlich im Landratsamt

Bürgersprechtag mit Landrat Martin Sailer am Mittwoch, 13. Juli, ab 16.30 Uhr: Es können sowohl Online- als auch Präsenzgesprächstermine im Landratsamt Augsburg mit ihm vereinbart werden. Die Anmeldungen für den Sprechtag nimmt Büroleiter Uli Gerhardt bis Freitag, 8. Juli, unter kurzer schriftlicher Erläuterung des Anliegens via E-Mail an ulrich.gerhardt@LRA-a.bayern.de entgegen. Für Rückfragen steht er unter der Telefonnummer 0821/3102-2303 zur Verfügung. (AZ)