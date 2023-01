Landkreis Augsburg

06:00 Uhr

Spartipps der Haushalts-Expertin: Fürs ganze Haus reichen drei Putzmittel

Plus Wer die Reste des alten Jahres beseitigt hat, kann sich mit neuem Schwung an den Hausputz machen. Auf was es dabei ankommt, verrät eine Expertin aus Schwabmünchen.

Von Anja Fischer Artikel anhören Shape

Der Blick ins Putzregal verrät: Dort stapeln sich verschiedene Reiniger und Putzmittel, Kalk- und Fettlöser. Viele Reiniger sind teuer und werden nur selten oder gar nicht gebraucht. Reine Geldverschwendung? Welche Putzmittel sind im Haushalt tatsächlich wichtig?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen