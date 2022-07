Langenreichen

vor 18 Min.

Gut für Haut und Haar: Warum Familie Dirr auf Braunhirse schwört

Plus Familie Dirr baut Bio-Braunhirse in Langenreichen an. Dort sagt man dem Getreide heilende Wirkung nach. Eine Ernährungsexpertin erklärt, was das Getreide so gesund macht.

Von Steffi Brand

Tomaten, Gurken, Zucchini und Auberginen haben gerade Hochkonjunktur bei Petra und Stefan Dirr im Meitinger Ortsteil Langenreichen. Wenn der Hofladen geöffnet hat, zeigt ein beschriftetes Schild an, welches saisonale Gemüse gerade zu haben ist. Unabhängig von der Saison gibt es Zwiebeln, Kartoffeln und Eier im 24-Stunden-Eierhäusle und ein Produkt, das für die meisten erklärungsbedürftig ist: die Braunhirse.

