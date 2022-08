Langweid

10:21 Uhr

Ab heute Nacht fallen alle Züge zwischen Augsburg und Donauwörth aus

Plus Für den Bau einer Unterführung in Langweid wird die Bahnstrecke über das lange Wochenende gesperrt. Noch Freitagnacht suchen Spezialisten nach Bomben.

Von Sonja Diller

Am Freitagabend um 21 Uhr setzt sich am Langweider Bahnhof ein logistisches Räderwerk in Bewegung, das bis Dienstag punkt 4.10 Uhr reibungslos ablaufen muss. Denn die Uhr tickt. Der Zugverkehr auf der Strecke Augsburg-Donauwörth ist in dieser Zeit eingestellt, zwischen Augsburg und Donauwörth fahren Busse. Wer eine Bahnfahrt plant, sollte deshalb die Ersatzfahrpläne genau studieren und mit Ausfällen und Verzögerungen rechnen.

