Langweider ziehen mit zwei Wagen durch den Fasching

Eine "Justizvollzugsanstalt" und "Die Wilden Kerle" - so nehmen die Langweider heuer an den Faschingsumzügen in der Region teil.

Bereits zum elften Mal haben die Jugendlichen der Freiwilligen Feuerwehr Langweid etliche Stunden in ihre Freizeit investiert und einen Faschingswagen unter dem Motto „JVA Langweid – Narrenparty im Zellblock F“ erbaut. Rechtzeitig zur närrischen Saison konnte der Wagen kürzlich den Sponsoren sowie allen Interessierten im Hof des Feuerwehrgerätehauses präsentiert werden. Der Wagenpräsentation schloss sich auch der Langweider Bauwagen an, der in diesem Jahr ebenfalls einen Faschingswagen mit dem Thema „Die Wilden Kerle“ gestaltet hat.

Ein zehn Meter langer Lkw-Anhänger bildet die Basis der „Justizvollzugsanstalt Langweid“. Auf rund vier Metern Höhe konnte das Gefängnis durch Gitterstäbe und Graffiti beeindruckend dargestellt werden. Herzstück des Faschingswagens ist auch in diesem Jahr die ausgefeilte Licht- und Soundanlage. Nach insgesamt zwölf Wochen Bauzeit und rund 120 Stunden später kann sich das Ergebnis sehen lassen. Die beiden Projektleiter des Bauteams der Langweider Wehr, Niklas Gampf und Niklas Kröpfl, dankten neben den Sponsoren den zahlreichen Helfern, ohne die der Faschingswagen in diesem Jahr nicht zustande gekommen wäre.

Auch Bürgermeister Jürgen Gilg war sichtlich beeindruckt von den beiden Gefährten und wünschte den Jugendlichen viel Spaß bei den bevorstehenden Umzügen. Bei Einbruch der Dunkelheit wurden die Wagen während einer Rundfahrt durch Langweids Straßen offiziell in den Dienst gestellt. Die zwei Langweider nehmen an folgenden Umzügen teil: Nachtumzug Dillingen (9. Februar), Welden (10. Februar), Griesbeckerzell (11. Februar) bzw. der Langweider Bauwagen in Zusmarshausen (11. Februar) und beide Wagen nochmals in Gablingen am 13. Februar. (AZ)